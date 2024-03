Concert gospel L’océanis ploemeur Ploemeur, samedi 27 avril 2024.

Concert gospel L’océanis ploemeur Ploemeur Samedi 27 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-27 20:30

Fin : 2024-04-27 22:00

Concert gospel

Cecile A en 1ère partie.

La chorale Sounds of Freedom sera accompagnée exceptionnellement par des musiciens de la scène bretonne: Nicolas Martin au piano, Stéphane Marrec à la guitare et Benoît Guillemot à la batterie. C’est dans le cadre de la salle de spectacle l’Océanis à Ploemeur que vous pourrez également entendre en 1ère partie Cecile A.

Les bénéfices de ce concert seront reversés à l’association lorientaise YSAE (Bien être contre le cancer).

Organisé par SYLZELLE et les amis de la chapelleSainte Anne

L’océanis ploemeur Boulevard François Mitterrand Ploemeur 56270 Morbihan