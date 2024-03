Soirée rétro gaming Espace Socio-culturel Le Ruban Vert Mareuil en Périgord, samedi 23 mars 2024.

Soirée rétro gaming Espace Socio-culturel Le Ruban Vert Mareuil en Périgord Dordogne

Passez la soirée à jouer à des jeux vidéos sur d’anciennes consoles nostalgie ou découverte, cette soirée est ouverte à toutes les générations, venez en famille ou entre amis ! Jouez à des jeux rétros, mais aussi des jeux de coopération, de rythme et même avec de la réalité virtuelle ! Pour accompagner tout ça, on vous propose de préparer et manger des pizzas et croque-monsieur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Espace Socio-culturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée rétro gaming Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2024-03-09 par Val de Dronne