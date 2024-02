SOIREE PRIVEE À L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE Aniane, dimanche 21 janvier 2024.

SOIREE PRIVEE À L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE Aniane Hérault

Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel hivernal avec ses planètes, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque ainsi que de la visite de nos coupoles. Sur réservation hors des période de stage et de soirée public

Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel hivernal avec ses planètes, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque ainsi que de la visite de nos coupoles. Sur réservation hors des période de stage et de soirée public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21

fin : 2025-01-21

Aniane 34150 Hérault Occitanie

L’événement SOIREE PRIVEE À L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE Aniane a été mis à jour le 2024-02-15 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT