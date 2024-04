Soirée karaoké au bar Saint-Georges Bar Saint-Georges Cahors, vendredi 5 avril 2024.

Le bar Saint-Georges vous attend pour soirée karaoké. Sortez votre plus belle voix et venez chanter seul, en famille ou entre amis.

Il sera possible de déguster des assiettes charcuterie et fromage pour 10€.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05

Bar Saint-Georges 50 place de la Résisitance

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Soirée karaoké au bar Saint-Georges Cahors a été mis à jour le 2024-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot