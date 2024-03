Soirée Jeux de Société Thématique Jeux rapides Melle, vendredi 29 mars 2024.

Les soirées jeux reviennent pour votre plus grand plaisir, tous les derniers vendredis du mois, de 21h à 23h ! Ce mois-ci, le Café et la Maison de la Presse vous proposeront de jouer autour de la thématique Jeux Rapides (- de 30 minutes) . Vous pouvez aussi emmener vos jeux, qu’ils soient en lien avec la thématique ou non ! Restauration possible (réservation conseillée).

Jeux de plateaux, jeux de cartes, fléchettes, tous les jeux sont les bienvenus… ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 21:00:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

2 Place René Groussard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

