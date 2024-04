Animations au château d’Oiron Château d’Orion Plaine-et-Vallées, dimanche 28 avril 2024.

L’ensemble baroque Les Surprises organise un week-end de pratique artistique à destination des femmes issues de la migration. Ce parcours aborde la thématique des Reines au cours des siècles. Au programme musiques, lectures et déambulations.

9 9 EUR.

Début : 2024-04-28 15:30:00

fin : 2024-04-28

Château d’Orion 10 Rue du Château

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine oiron@monuments-nationaux.fr

