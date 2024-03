Concert de l’Harmonie Sortilège Espace Aagpit Saint-Maixent-l’École, dimanche 28 avril 2024.

Concert de l’Harmonie Sortilège

Au Programme

· Sajelbon, José Alberto Pina

· Equus, Eric Whitacre

· St. Stephen’s Chorale, Otto M. Schwarz

· Encanto, Robert W. Smith

· Christus Factus Est, Anton Bruckner

· The Wind in the Willows, Johan De Meij

· Mac Gyver Theme, Marc Reift

Il est conseillé d’arriver 30 minutes avant le début des représentations .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28

Espace Aagpit 60 avenue Gambetta

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine harmonie.sortilege@gmail.com

