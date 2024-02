Café littéraire « On s’lit tout ! » Mazières-en-Gâtine, dimanche 28 avril 2024.

Café littéraire « On s’lit tout ! » Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Dégustez café et croissants autour des coups de cœur littéraires des participants. Ou dévoilez vos coups de cœur autour d’un café et d’un croissant…. c’est comme vous préférez !

Pour discuter ou écouter, découvrir et partager… venez passer un moment chaleureux dans les bibliothèques du réseau Lectures nomades avec les rencontres On s’lit tout ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 12:30:00

Bibliothèque

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com

L’événement Café littéraire « On s’lit tout ! » Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2024-02-03 par CC Val de Gâtine