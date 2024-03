Soirée Impro by la FBI à Cazedarnes Salle Polyvalente Cazedarnes Cazedarnes, samedi 30 mars 2024.

Soirée Impro by la FBI à Cazedarnes La Fédération Biterroise d’Improvisation s’exporte à Cazedarnes, le samedi 30 mars à 20h30.

Venez vous délecter des aventures les plus folles que vont improviser pour vous les comédiens de la FBI. Samedi 30 mars, 20h30 Salle Polyvalente Cazedarnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Venez vous délecter des aventures les plus folles que vont improviser pour vous les comédiens de la FBI. Le public est embarqué dans une folle expérience où il est à la fois auteur et spectateur des saynètes. Ce spectacle théâtral familial explore des univers les plus divers (policier, science fiction, aventure…) en utilisant tous les artifices de la comédie (mime, rime, chant…) Un grand moment de détente et de plaisir pour tous !

Renseignements : 06.87.39.11.59 et médiathèque Clardeluno

Lieu : Salle polyvalente à Cazedarnes

Entrée Libre

Buvette sur place

Salle Polyvalente Cazedarnes Cazedarnes Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie