Soirée Dîner-Spectacle « Cabaret Show » La Chapelle-Saint-Luc Aube

Au programme, des danseuses, danseur-chanteur, chanteuse vous feront voyager à travers un spectacle féerique et magique de près de 2 heures. Une soirée dansante s’en suivra.



Ce spectacle a été imaginé et crée pour vous pendant le confinement par Carole, gérante du Sarrail, ancienne danseuse professionnelle et professeur de danse. De magnifiques danseuses seront à ses côtés et notons la collaboration de Marie-Reine ainsi que la participation de Fanny à ce projet.



Thomas, un de ses fils, artiste, chanteur mais également comédien cascadeur professionnel dans un grand parc d’attraction Parisien fera aussi parti du show.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail 59 59 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-29

Restaurant Le Sarrail

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est

