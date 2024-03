Soirée de la Saint Patrick Salle Lenoël Avranches, samedi 16 mars 2024.

Soirée de la Saint Patrick Salle Lenoël Avranches Manche

Venez passer une belle soirée de la St Patrick à écouter de la musique irlandaise et à danser.

Les musiciens de Pirouette vous emmèneront avec leurs accordéons, guitares, bodhran, leur chanteuse, leur violoncelliste et leurs flûtes vers la verte Erin…

Les bénéfices seront entièrement versés à Itinérance Sud Manche, pour les soutenir dans leur action d’aide juridique, sociale et matérielle aux réfugiés.

Une petite douceur sera offerte et des boissons seront en vente durant la soirée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

Salle Lenoël Place du marché

Avranches 50300 Manche Normandie itinerancesudmanche@mailo.fr

