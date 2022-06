Soirée concerts Montcey, 9 juillet 2022, Montcey.

Soirée concerts

Préau champêtre Montcey

2022-07-09 – 2022-07-09

Préau champêtre Chemin de Calmoutier

Montcey

Haute-Saône

Montcey

Organisée par l’association « LA CLAC » et l’équipe du Festival Musicoul.

Programmation:

– FFR Celtic Fiesta

– Marsha-V

– Negative Haircut

Et un groupe surprise vous attend!

Buvette et restauration sur place, l’espace spectateur sera abrité.

laclac.coulevon@gmail.com +33 3 84 76 07 82

Préau champêtre Chemin de Calmoutier Montcey

