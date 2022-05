Soirée Blanche Caritative – Ligue contre le cancer 13 Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Soirée Blanche Caritative – Ligue contre le cancer 13 Marseille 7e Arrondissement, 27 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement. Soirée Blanche Caritative – Ligue contre le cancer 13 Casa Delauze 30 bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement

2022-06-27 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-27 Casa Delauze 30 bd Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 150 150 Venez assister à la Soirée Blanche Caritative organisée par la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône à la Casa Delauze. Un lieu unique situé dans un emplacement exceptionnel entre le Sofitel Vieux-Port et le Fort Ganteaume à Marseille. r r nLe vaste jardin luxuriant de cette maison construite au ras des flots est une invitation à passer un moment inoubliable. r r nTous les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de la recherche des cancers pédiatriques. r r nCocktail dînatoire r nAmbiance musicale lounge r nTombola White surprise r nDress code : tenue blanche Soirée Blanche Caritative organisée par la Ligue contre le cancer. https://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-13/evenements/soiree-blanche-caritative Venez assister à la Soirée Blanche Caritative organisée par la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône à la Casa Delauze. Un lieu unique situé dans un emplacement exceptionnel entre le Sofitel Vieux-Port et le Fort Ganteaume à Marseille. r r nLe vaste jardin luxuriant de cette maison construite au ras des flots est une invitation à passer un moment inoubliable. r r nTous les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de la recherche des cancers pédiatriques. r r nCocktail dînatoire r nAmbiance musicale lounge r nTombola White surprise r nDress code : tenue blanche Casa Delauze 30 bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Casa Delauze 30 bd Charles Livon Ville Marseille 7e Arrondissement lieuville Casa Delauze 30 bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement/

Soirée Blanche Caritative – Ligue contre le cancer 13 Marseille 7e Arrondissement 2022-06-27 was last modified: by Soirée Blanche Caritative – Ligue contre le cancer 13 Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 27 juin 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône