J’appelle mes frères Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard, mardi 14 mai 2024.

Suite à l’explosion d’une voiture au milieu du centre commercial de la ville, Amor reçoit des appels téléphoniques de ses proches.

Chaque échange influencera son chemin intérieur.



Doit-il se cacher pour prouver son innocence ou au contraire rester en lumière ? Est-ce que paraître normal suffirait ? Auprès de qui doit- il plaider non coupable ?



Ses pensées contradictoires se confondent et l’entraînent dans une paranoïa sans fin.



Jonas Hassen Khemiri, auteur contemporain, suédois d’origine tunisienne nous plonge au coeur des questions d’identité et d’intégration grâce à un texte émouvant et actuel.



Produit par la Compagnie du Vent Contraire. Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-14

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

