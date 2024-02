Back to the 90’s The Wackids Pôle culturel l’Étincelle Venelles, mardi 14 mai 2024.

De Nirvana à Oasis en passant par les Spice girls, les 3 super héros du rock vous feront traverser les années 90 avec humour et énergie !

Après deux spectacles à succès, une décennie de tournées et plus de 800 concerts, les Wackids sont à Venelles pour une soirée de rock’n toys unique !



Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est un voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Embarquant le public dans un retour vers le passé, ce concert ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.



Tout public à partir de 5 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 19:30:00

fin : 2024-05-14 21:00:00

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur letincelle@venelles.fr

L’événement Back to the 90’s The Wackids Venelles a été mis à jour le 2024-02-26 par Provence Tourisme