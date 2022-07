Visite guidée d’un ancien atelier de passementerie Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite guidée d'un ancien atelier de passementerie
17 et 18 septembre
Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie

Entrée libre, réservation obligatoire

Visite guidée d'un ancien atelier de Canut, avec démonstration sur un ancien métier à tisser de passementerie
Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie
21 rue Richan, 69004 Lyon

http://www.soierie-vivante.asso.fr Ancien atelier de passementerie (tissage de galons) appartenant à la Ville de Lyon, sauvegardé par Soierie Vivante (siège de l’association). Découvrez ce qu’est la passementerie dans un lieu authentique : l’ancien atelier de Mme Létourneau, maître passementière et meilleure ouvrière de France en 1976 ! Toutes les heures, sur réservation et limitée à 30 personnes, une nouvelle visite commentée débute pour vous dévoiler l’histoire du lieu et de la famille qui y a vécu. Vous pourrez observer un métier à tisser en action afin de comprendre le principe du tissage aidé de la mécanique Jacquard. Ecoutez le métier à tisser fonctionner et imaginez la vie des familles de canuts rythmée au son de leurs métiers !

