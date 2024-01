L’ARBRE QUI CHANTE THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, samedi 11 mai 2024.

À partir de 6 ansDurée : 55minDe et avec : Fred Lavial et Fred BardelEn Afrique des personnages se croisent autour d’un arbre curieux : il chante !Entre mensonges et vérité, qui sera le plus têtu ? La fille ou le lion ? Et qui sera le plus rusé ? Le lapin ou la hyène ?Des histoires pour rire et pour réfléchir…Contes traditionnels africains

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 15:00

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69