MARS ET VENUS LAURETTE THEATRE – LYON Lyon, 11 mai 2024, Lyon.

L’homme et la femme sont… différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? LE SPECTACLE CULTE – à l’affiche depuis plus de 15 ans… Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri … Et ramasse tes chaussettes ! Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?… LA comédie de couple à succès.TOUT PUBLIC (à partir de 14 ans)Durée : 1h05

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 21:00

LAURETTE THEATRE – LYON 246 RUE PAUL BERT 69003 Lyon