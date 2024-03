SOAN LA MARQUISE Lyon, mercredi 8 mai 2024.

Bientôt 25 ans que Soan arpente les scènes de France et d’ailleurs. Armé de sa guitare, de son harmonica et de son timbre de voix atypique si reconnaissable. Pendant tout ce temps, il a affiné son art et a traversé les moments difficiles … Des moments de doutes, mais aussi des moments heureux qui ont nourri son inspiration. Il est ainsi revenu, plus motivé que jamais, clamant demain j’arrête de boire et j’vais faireun disque power pop chez mon pote qui fait du rockab . Il a tout composé et enregistré d’un trait accompagné de ses musiciens et là…L’écorché négligé a laissé la place au punk chic. Cerise sur le gâteau, le mix de l’album a été assuré dans les studios de NOFX à Los Angeles par Baz The Frenchman et masterisé par Marc Latour d’Aum Productions. Voilà l’essence de Négligé Chic … Un disque aux ambiances multiples, mais qui sonne vrai, qui sonne juste, bref… A Soan of a Disc sorti le 14 octobre chez M&O Music.

Tarif : 16.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-08 à 20:30

LA MARQUISE 20 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 Lyon 69