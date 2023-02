SMOKE RINGS THEATRE MICHEL, 5 février 2023 00:00, PARIS.

SMOKE RINGS SMOKE RINGS. Un spectacle à la date du 2023-02-05 au 2023-02-19 20:30. Tarif : 42.6 42.6 euros.

THEATRE MICHEL PARIS Paris . Théâtre Michel (1-1119613) présente ce spectacle.

SMOKE RINGS – Expérience de théâtre immersif

Par la Cie du Libre Acteur a été créé d’après Ring de Léonore Confino en collaboration avec l’auteure.

Une Mise en scène de Sébastien Bonnabel, assisté par Laura Mariani.



RÉSUMÉ

LE SPECTACLE SMOKE RINGS est une immersion totale dans l’intimité du couple. D’après « Ring » de Léonore Confino, la pièce interroge l’impermanence du sentiment amoureux, les soubresauts de la passion et parfois l’absurdité d’être à deux. Chaque spectateur est invité à plonger dans les coins et recoins du théâtre à la rencontre d’amants, de parents, de couples qui s’aiment à la folie, se maudissent, s’humilient, s’effleurent, se désirent, se lassent et se racontent.

Spectacle déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

DISTRIBUTION

Avec : Marie Combeau, Marine Dusehu, Marie Hennerez, Pascale Mompez, Eric Chantelauze, Philippe De Monts, Stéphane Giletta et Emanuele Giorgi.

Costumes et accessoires par Julia Allègre

Assisté par Laura Mariani

DATE

Les dimanches à 20h30 du 9 octobre 2022 au 19 février 2023

Relâche les dimanches 6 novembre, 25 décembre et 1er janvier

