MONSIEUR MOTOBÉCANE THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN Paris

MONSIEUR MOTOBÉCANETexte et interprétation de Bernard CrombeyD’après Le Ravisseur de Paul Savatier(Editions Gallimard) Mise en scène de Catherine Maignan et Bernard CrombeyAvec la complicité de Maurice Bénichou. Scénographie et lumières Yves ColletProduction : La Compagnie Macartan, avec le soutien du Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale et du Conseil Général de Picardie.Création du spectacle au Théâtre du Rond-Point en 2009.Spectacle joué complet au festival d’Avignon depuis sa création en 2009. Le record du Off. Joué complet depuis dix saisons.Monsieur Motobécane sillonne les routes de Picardie sur sa mobylette bleue. Amandine, huit ans, surgit sur le macadam et va bouleverser sa vie. De la rencontre de ces deux solitudes meurtries, va naître une affection incomprise par la justice des hommes. Porté par un langage d’une couleur unique, oscillant du rire aux larmes, tour à tour pittoresque et bouleversant, Monsieur Motobécane va tenter de nous convaincre que la présomption d’innocence restera l’unique recours, lorsque la parole jaillit du cœur dans une vibrante symphonie humaine.LA PRESSE :« Un spectacle exemplaire » LE MASQUE ET LA PLUME (unanime) « Un acteur magnifique. Une sobriété bouleversante. A voir Absolument » FIGARO « Magie du verbe par un immense acteur. Sacré choc » L’OBS « Poignant et jubilatoire » TELERAMA« Un homme au cœur pur. Son chant est magnifique » L’EXPRESS« Cette confession impressionne par son authenticité saisissante » LA TERRASSE« La parole de cet homme émeut de bout en bout. Le comédien fait corps avec le personnage d’une façon stupéfiante » LA CROIXA partir du 25 avrilJeudi, vendredi, samedi 19hDurée : 1H15

vendredi 26 avril 2024

