AURELIE CHARON/AMELIE BONNIN GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, vendredi 26 avril 2024.

Aurélie Charon & Amélie BonninRadio Live – La Relève : Les vivantesDepuis dix ans, Radio live d’Aurélie Charon et Amélie Bonnin déploie sur scène les récits d’une jeunesse engagée à travers le monde. Cette version 2024 sera féminine et collective. Sur scène : quatre jeunes femmes ayant grandi dans des lieux de conflits dont la Syrie, la Bosnie et l’Ukraine. À l’écran : dialogue entre les aînées et la plus jeune génération.En dix années, le projet Radio live s’est déployé en une multitude de formes, à la fois portrait de génération(s) et conversation ininterrompue autour des questions de l’engagement et de la transmission des récits. Aujourd’hui, Amélie Bonnin et Aurélie Charon en présentent un nouvel épisode, collectif et féminin, traversé par les souvenirs et traces de la guerre. Au plateau, quatre jeunes femmes venant de Syrie, Bosnie, Ukraine… dont les histoires tissent un récit intime et choral. Avec elles, ce sont des familles, des formes d’engagement et de résistance qui se font jour et dialoguent. En contrepoint, des images filmées dans chacun des quatre pays dévoilent une multitude de visages et de fils tirés entre les générations. En accueillant chaque soir de nouveaux témoins liés à ces récits et des musiciennes en live, La Relève?– Les vivantes se renouvelle en permanence. Comme un collectif éphémère et mouvant, résolument tourné vers les vies à venir?: celles auxquelles on travaille, celles des générations suivantes. Vincent Théval

Tarif : 45.10 – 45.10 euros.

Début : 2024-04-26 à 19:30

GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE 1 PLACE DU TROCADERO 75016 Paris 75