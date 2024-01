THE MAVERICKS La Cigale Paris, vendredi 26 avril 2024.

Déjà 30 ans qu’ils font danser la planète entière sur des rythmes dont ils gardent jalousement le secret. The Mavericks est une tempête de genres qui marie la country, le merengue, le rock’n roll et un soupçon de jazz cubain. C’est précis, ça déborde d’énergie et c’est toujours un délice à écouter. En chef d’orchestre de ce quatuor, le légendaire Raul Malo dont la voix transporte. Un timbre fait pour chanter le monde sans s’embarrasser des frontières et procurer des émotions universelles. Ne ratez pas ce grand moment à Paris, le 26 avril 2024 à La Cigale !

Tarif : 41.00 – 63.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 19:30

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75