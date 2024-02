Sens à table Visite gourmande du centre-ville Place de la République Sens, samedi 30 mars 2024.

Sens à table Visite gourmande du centre-ville Place de la République Sens Yonne

Plongez dans le patrimoine culturel et gastronomique de Sens grâce à nos visites gourmandes de Sens avec Bernard Brousse découvrez l’histoire du marché couvert et savourez une sélection de produits du terroir. Ce sera aussi l’occasion, pour les plus attentifs, de découvrir enfin le secret de la gougère qui pourrait bien être originaire de Sens !

Sur inscription à s.evenementiel@grand-senonais.fr Limitée à 15 places. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:30:00

Place de la République Marché couvert

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté s.evenementiel@grand-senonais.fr

L’événement Sens à table Visite gourmande du centre-ville Sens a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Sens et Sénonais