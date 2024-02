Marche Auxerre Vézelay Auxerre, dimanche 28 avril 2024.

Un rendez-vous incontournable pour les marcheurs ! Ils se se retrouvent chaque année pour emprunter une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 58 km pour les plus courageux ou, des portions plus courtes avec pour objectif Vézelay et sa somptueuse basilique Sainte-Marie-Madeleine. .

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

