Tisséade Marché aux tissus Auxerrexpo Auxerre, dimanche 28 avril 2024.

Sur les marchés aux tissus et loisirs créatifs des exposants professionnels vous proposent une large palette de matières, d’accessoires et d’idées pour vos créations tissus pour l’habillement, mode et enfant, ameublement, décoration, rideau, nappe… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:30:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

