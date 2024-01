Je reviens de la vérité – Charlotte Delbo Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, dimanche 28 avril 2024.

Par La Structure cie

Adaptation et mise en scène Sylvie Pothier

avec Vanessa Pivain

Écrivaine française, femme de lettres, engagée dans la résistance intérieure française qui a vécu la déportation.

On pouvait être déporté sans être juif, homosexuel, tzigane.

Rencontrer Charlotte Delbo, c’est rencontrer une Femme d’exception.

Une Femme de lettres, une dramaturge, une Femme dans l’art, et l’engagement.

Un être pour qui la passion, signifie, partager, transmettre, aimer.

Découvrir Charlotte Delbo, c’est découvrir une œuvre qui lance un grand cri d’amour à l’humanité.

C’est découvrir un cri qui change la vie, qui console, qui sauve et fait grandir, loin de la médiocratie.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

