Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ferrières-en-Gâtinais Soirée « Cinéma dans mon village » avec le Vox. 2 films sont proposés:

17h : “Hopper et le Hamster des Ténèbres” film d’animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet- Jeune public

20h30 : “De nos frères blessés” film français de Hélier Cisterne.

Tarif adulte : 6,50 € / Adhérent : 5 € / Tarif réduit : 5,50 € / – 14 ans : 4 €

Salle polyvalente René Larcheron à Ferrières. mairie ferrieres

Ferrières-en-Gâtinais

