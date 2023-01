[Rencontres Européennes de Bordeaux] L’avancée des droits sexuels et reproductifs au sein de l’Europe Sciences Po Bordeaux Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac

[Rencontres Européennes de Bordeaux] L’avancée des droits sexuels et reproductifs au sein de l’Europe Sciences Po Bordeaux, 2 février 2023, Pessac. [Rencontres Européennes de Bordeaux] L’avancée des droits sexuels et reproductifs au sein de l’Europe Jeudi 2 février, 18h00 Sciences Po Bordeaux

Gratuit sans inscription

Conférence sur les situations européennes en matière de droits sexuels et reproductifs. Sciences Po Bordeaux 11 allée Ausone, Pessac Brivazac-Candau Pessac 33607 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les situations européennes en matière de droits sexuels et reproductifs sont inégales et ont subi des changements majeurs au cours des dernières années en Europe. Quelle est la situation actuelle et comment expliquer les disparités ? Quels acteurs participent à ces changements et quels sont les résultats obtenus ? Enfin, quelles sont les perspectives d’évolution des droits pour les Européens?. Jeudi 2 février

18h-20h, Sciences Po Bordeaux Avec la présence de : Nina Gabrys, (capsule vidéo), déléguée du maire de Cracovie pour la politique égalitaire

Véronique Sehier, rapporteure de “Droits sexuels et reproductifs en Europe, entre menaces et progrès”, de la Délégation Droits des Femmes et Égalité du CESE

Philippe Faucher, gynéco logue-obstétricien, directeur de l’unité d’orthogénie à l’hôpital Trousseau et représentant pour la France au bureau de l’European Society of Contraception and Reproductive Health

Myrtille Bondu de Gryse, co-présidente du Planning familial Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T18:00:00+01:00

2023-02-02T20:00:00+01:00 Eurofeel

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Sciences Po Bordeaux Adresse 11 allée Ausone, Pessac Brivazac-Candau Ville Pessac lieuville Sciences Po Bordeaux Pessac Departement Gironde

Sciences Po Bordeaux Pessac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pessac/

[Rencontres Européennes de Bordeaux] L’avancée des droits sexuels et reproductifs au sein de l’Europe Sciences Po Bordeaux 2023-02-02 was last modified: by [Rencontres Européennes de Bordeaux] L’avancée des droits sexuels et reproductifs au sein de l’Europe Sciences Po Bordeaux Sciences Po Bordeaux 2 février 2023 Pessac Sciences Po Bordeaux Pessac

Pessac Gironde