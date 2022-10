SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Rupt-sur-Moselle, 12 novembre 2022, Rupt-sur-Moselle. SALON DES LOISIRS CRÉATIFS

Centre socio-culturel allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle Vosges allée Charles Bossi Centre socio-culturel

2022-11-12 – 2022-11-13

allée Charles Bossi Centre socio-culturel

Rupt-sur-Moselle

Vosges Rupt-sur-Moselle 2ème salon des loisirs créatifs organisé par la Maison des Loisirs et de la Culture de Rupt-sur-Moselle et Les Loisirs Créatifs de Vagney. Entrée gratuite, petite restauration et buvette sur place. Divers ateliers sur place. sabine.francis@free.fr +33 6 22 97 78 49 Maison des Loisirs et de la Culture Rupt-sur-Moselle

allée Charles Bossi Centre socio-culturel Rupt-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE, Vosges Autres Lieu Rupt-sur-Moselle Adresse Rupt-sur-Moselle Vosges allée Charles Bossi Centre socio-culturel Ville Rupt-sur-Moselle lieuville allée Charles Bossi Centre socio-culturel Rupt-sur-Moselle Departement Vosges

Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rupt-sur-moselle/

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Rupt-sur-Moselle 2022-11-12 was last modified: by SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle 12 novembre 2022 Centre socio-culturel allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle Vosges Rupt-sur-Moselle Vosges

Rupt-sur-Moselle Vosges