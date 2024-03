Salon de l’Alternance 2024 Bordeaux Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

Salon de l’Alternance 2024 La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise et l’Étudiant vous proposent un événement dédié à l’alternance et l’apprentissage 22 et 23 mars Bordeaux Inscription gratuite et obligatoire sur le site de L’Etudiant

La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise et L’Etudiant vous proposent un événement dédié à l’alternance : en apprentissage et en contrat de professionnalisation ! Trouvez votre alternance pour la rentrée !

Étudiants, candidats, participez à la 17ème édition du Salon de l’Alternance et rencontrez des employeurs en recherche d’alternants pour la rentrée de septembre 2024 ! Tous secteurs d’activité, et tous niveaux d’études seront représentés, vous pourrez alors :

DIALOGUER avec des recruteurs d’entreprises du territoire qui proposent des offres d’emplois en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation

RENCONTRER des établissements qui proposent des formations du CAP au Bac +5 (CFA, écoles spécialisées, universités, IUT…)

ASSISTER à des conférences et aborder avec des spécialistes de la formation et de l’emploi toutes les questions pratiques de l’apprentissage et de l’alternance

ÉCHANGER avec nos partenaires fortement impliqués et mobilisés pour la réussite de tous

Cette année, pour la première fois, découvrez également sur le Salon un Espace Services pour vous accompagner sur des thèmes comme : l’accès au logement, l’utilisation de Parcoursup, la sécurisation des contrats d’alternance…

Candidats, inscrivez-vous ici : mdee.link/inscription_candidat

Vendredi 22 mars 2024 de 9h30 à 17h et samedi 23 mars 2024 de 9h30 à 13h

Hangar 14, Bordeaux

Inscription gratuite et obligatoire

En savoir plus sur l’événement : emploi-bordeaux.fr/agenda/salon-de-lalternance-2024/

