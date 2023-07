Mon arbre mère Espace Simone Signoret Cenon, 2 mai 2024, Cenon.

Mon arbre mère 2 et 3 mai 2024 Espace Simone Signoret 10€/5€

« Mon Arbre-Mère » illustre la première année d’un enfant et de son arbre de naissance : un cerisier du Japon.

Le duo explore un langage sensible à travers une création musicale, visuelle et poétique, imaginée pour les tout-petits. Revivez tendrement la découverte des saisons et des premiers pas de la vie.

Avec Alice Renaud et Céline Latasa – Compagnie Le chant des histoires

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l'avenue Thiers jusqu'à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l'Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l'Espace Simone Signoret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-02T10:00:00+02:00 – 2024-05-02T10:30:00+02:00

2024-05-03T18:00:00+02:00 – 2024-05-03T18:30:00+02:00

