Un temps pour bouger Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, jeudi 2 mai 2024.

Un temps pour bouger Un temps de sport pour se dépenser Jeudi 2 mai, 09h30 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour les parents – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T09:30:00+02:00 – 2024-05-02T11:30:00+02:00

Fin : 2024-05-02T09:30:00+02:00 – 2024-05-02T11:30:00+02:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey ainsi que le Service Vie Sportive et la Maison sport santé ainsi que le Service des Sports, animeront un temps sportif à destination des mamans, qui vous permettra de vous défouler le temps de quelques heures.

Participez, jeudi 2 mai, au Centre Social et Culturel de l’Estey à un temps de yoga, ou calme et zénitude seront nécessaires !

Gratuit – sur inscription au 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Sport activité physique douce

Centre Social et Culturel de l’Estey