Castera Expose Yoan Beugin rue du Bourg Saint-Germain-d’Esteuil, jeudi 2 mai 2024.

Castera Expose Yoan Beugin

Saint-Germain-d'Esteuil, jeudi 2 mai 2024.

Dans le cadre de l’obtention du Best Of d’Or dans la catégorie Art & Culture pour l’année 2024, le château Castera accueille une exposition des oeuvres de Yoan Beugin, artiste Médocain dont l’attrait pour la peinture remonte à sa plus petite enfance. Cette exposition proposera plusieurs facettes de l’artiste, actuellement en pleine transformation artistique.

Le vernissage aura lieu le jeudi 23 mai 2024 à partir de 18h30, et sera suivi d’un vin d’honneur. Sur réservation.

L’exposition sera visible aux jours et ouvertures du château. L’entrée sera libre. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-09-30

rue du Bourg Château Castera

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine chateau@castera.fr

