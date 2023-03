Salon de la Fête et du Mariage La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret Le Géant de la Fête organise un Salon de la Fête et du Mariage début Avril dans son magasin. Vous trouverez à cette occasion tout ce dont vous avez besoin pour organiser vos événements. Des animations et une restauration sur place sont prévus pour l’occasion.

Vous pourrez bénéficier de -20% en bon d’achat sur tout le magasin selon conditions en magasin.

Profitez de ce salon pour découvrir ou redécouvrir les essentiels et les nouveauté pour organiser vos événements! Le Géant de la Fête organise un Salon de la Fête et du Mariage début Avril à La Ferté-Saint-Aubin, aux Portes de Sologne. Evénements ouvert à tous ! +33 2 38 76 52 78 https://www.le-geant-de-la-fete.com/ ETS Bellier – Le Géant de la Fête

