VOLLEY-BALL : Match Nationale 3 Masculin: CSAD-CHATELLERAULT / SAINT AVERTIN SPORTS Salle omnisports de Chatellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

VOLLEY-BALL : Match Nationale 3 Masculin: CSAD-CHATELLERAULT / SAINT AVERTIN SPORTS Salle omnisports de Chatellerault, 29 janvier 2023, Châtellerault. VOLLEY-BALL : Match Nationale 3 Masculin: CSAD-CHATELLERAULT / SAINT AVERTIN SPORTS Dimanche 29 janvier 2023, 14h00 Salle omnisports de Chatellerault

Entrée libre

Compétition de volley niveau national Salle omnisports de Chatellerault route de Nonnes, 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ascenseur utilisable sur demande auprès du gardien (sonnette)

parking – entrée public en haut de l’escalier Notre équipe évolue en N3 cette année et a besoin d’encouragements! : venez nombreux!!

