Tuto 6 rue Georges Rouault Châtellerault, 16 janvier 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Un atelier d’activités manuelles (tricot, bricolage…), culturelles (lecture, musique…) ou d’initiation au numérique (jeux vidéo, casque réalité virtuelle, aide sur internet…).

Un espace et un moment de transmission des savoirs, de convivialité pour apprendre en s’aidant des outils numériques..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 16:00:00. .

6 rue Georges Rouault Médiathèque Georges Rouault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A workshop for manual activities (knitting, crafts…), cultural activities (reading, music…) or digital initiation (video games, virtual reality headset, internet help…).

A space and a time for sharing knowledge and learning with the help of digital tools.

Un taller para actividades manuales (punto, manualidades, etc.), culturales (lectura, música, etc.) o de iniciación a la tecnología digital (videojuegos, cascos de realidad virtual, ayuda en Internet, etc.).

Un lugar y un momento para compartir conocimientos y reunirse para aprender utilizando herramientas digitales.

Ein Workshop für handwerkliche Aktivitäten (Stricken, Basteln…), kulturelle Aktivitäten (Lesen, Musik…) oder die Einführung in die digitale Welt (Videospiele, Virtual-Reality-Headset, Hilfe im Internet…).

Ein Ort und ein Moment der Wissensvermittlung, der Geselligkeit und des Lernens mit Hilfe von digitalen Werkzeugen.

Mise à jour le 2023-11-21 par ACAP