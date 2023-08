Panique Olympique Site de la Manu, entre les deux cheminées, devant le batiment 208 Châtellerault, 4 mai 2024, Châtellerault.

Un ballet urbain de danseurs amateurs de tous âges investit la Manu. Pour participer, il suffit d’avoir envie de danser, ensemble !

Il y a 7 ans, Agnès Pelletier lance un pari fou : rassembler petit à petit une communauté de danseurs pour rejoindre les Jeux Olympiques et l’Olympiade culturelle en 2024 à Paris. Nous y sommes (enfin presque) et la chorégraphe vous propose de partager l’aventure. Quelques heures de préparation, un enthousiasme communicatif, le désir de participer et de partager composent cette performance pour l’espace public. Des danseurs amateurs de tous âges sont invités à investir la Manu, le temps de la vague chorégraphique qui sera reproduite par la suite à Bordeaux puis à Paris.

Depuis 2018, chaque année un nouveau chapitre de Panique Olympique s’écrit dans les villes de Nouvelle-Aquitaine. Dans ces moments de communion, l’énergie et l’émotion sont communicatives. Panique Olympique pourrait s’apparenter à un mouvement joyeux et poétique interprété par des non-athlètes jouant à danser le sport avec un vrai soupçon d’autodérision. La ville devient alors la scène de ce ballet hors norme, ouvert à tous.

Rejoignez-nous !

Site de la Manu, entre les deux cheminées, devant le batiment 208 3 rue Clement Krebs Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T17:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Théâtre Site de la Manu

