2ème Grande Braderie de Châteauneuf CHATELLERAULT Châtellerault, dimanche 5 mai 2024.

2ème Grande Braderie de Châteauneuf 2ème édition de la Grande Braderie de Châteauneuf dimanche 5 mai 2024 Dimanche 5 mai, 09h00 CHATELLERAULT Entrée libre, parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

2ème édition de la Grande Braderie de Châteauneuf dimanche 5 mai de 9H00 à 18H00 organisée par les commerçants de Châteauneuf. Exposants professionnels, associations et particuliers (vide-grenier) seront présents pour faire des affaires et déniche la perle rare ! Animations musicales et originales, jeux, exposition de voitures…

CHATELLERAULT CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 87 36 96 70 https://www.facebook.com/groups/471971134355648

braderie chateauneuf