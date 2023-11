Puces des couturières et arts manuels Salle Lur Berri Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sare Puces des couturières et arts manuels Salle Lur Berri Sare, 17 mars 2024, Sare. Sare,Pyrénées-Atlantiques Puces des couturières, vide trousse à couture, inscriptions au 06 20 33 17 54..

2024-03-17 fin : 2024-03-17 18:00:00. EUR.

Salle Lur Berri

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Puces des couturières, empty sewing kit, registration at 06 20 33 17 54. Rastro de costureras, costurero vacío, inscripción en el 06 20 33 17 54. Puces des couturières, vide trousse à couture, Anmeldungen unter 06 20 33 17 54. Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sare Autres Lieu Salle Lur Berri Adresse Salle Lur Berri Ville Sare Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Salle Lur Berri Sare latitude longitude 43.3123762;-1.5818327

Salle Lur Berri Sare Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sare/