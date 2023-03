COMÉDIMANCHE Salle Les Lavandières Sèvremont Sèvremont Catégories d’Évènement: Sèvremont

Vendée Sèvremont . La formule est la suivante : un film puis un goûter pour 2 €. Benoît vient d’arriver dans son nouveau collège.

Moqué par les gars « populaires » de sa classe, il n’arrive, à son grand désespoir, à se lier qu’avec les ringards et les bizarres, aussi proscrits que lui.

Heureusement, il y a Johanna, nouvelle elle aussi, arrivant de Scandinavie.

Servi par de jeunes acteurs épatants, « Le NOUVEAU» jette un regard réaliste et pertinent sur l’adolescence sans tomber dans les clichés.

Servi par de jeunes acteurs épatants, « Le NOUVEAU» jette un regard réaliste et pertinent sur l'adolescence sans tomber dans les clichés.

Regard des autres, acceptation de soi, … tout y est mais sans rien de convenu ni de pesant. Ce premier long métrage de Rudi Rosenberg, a été salué par la critique et récompensé par de nombreux prix. Les séances sont ouvertes aux adhérents de l'Ecluse (adhésion pour l'année 2023 sur place : 2 €). La 2ème séance de ComéDImanche revient avec le film « Le NOUVEAU ».

