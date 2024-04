CONFERENCE « MAILLEZAIS, UNE ABBAYE CLUNISIENNE EN BAS-POITOU » Rue du Grand Port Maillezais, samedi 27 avril 2024.

Dès sa fondation, l’abbaye de Maillezais instaura les idées de la réforme clunisienne où les liens avec l’abbaye-mère restèrent extrêmement forts jusqu’en 1082. Or, Maillezais a toujours oscillé entre désir d’autonomie et une réelle intégration à l’ordre clunisien.

Conférence menée par Marion Blanchet.

L’abbaye Saint-Pierre de Maillezais est un centre monastique majeur du Poitou médiéval, il s’agit aujourd’hui de l’un des principaux centres culturels du département de la Vendée, rattaché à la Fédération européenne des sites clunisiens depuis 2015.

Dès sa fondation, l’abbaye instaura les idées de la réforme clunisienne et notamment grâce à l’abbé Gauzbert, un religieux élevé dans la pure tradition de l’abbaye bourguignonne. Ayant largement bénéficié des dons des comtes de Poitou et ducs d’Aquitaine, rattachée à Cluny en 1058, les liens avec l’abbaye-mère restèrent extrêmement forts jusqu’en 1082, date de la démission de l’abbé Drogon, disciple de Hugues de Semur. Effectivement, Maillezais a toujours oscillé entre désir d’autonomie et une réelle intégration à l’ordre clunisien. Qu’en est-il vraiment ? … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Rue du Grand Port Abbaye de Maillezais

Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire aamaillezais@gmail.com

