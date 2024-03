Semaine des initiatives Revisiter le Marais poitevin Maison du Maitre de Digues Chaillé-les-Marais, samedi 27 avril 2024.

Venez (re)découvrir le Marais poitevin lors d’une matinée animée par le Parc naturel régional et France Nature Environnement ! Plusieurs haltes vous permettront d’observer les divers paysages qui le composent et de saisir les liens qui les unissent… Un regard sur des terres, des eaux et des hommes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre pique-nique pour poursuivre les échanges à la Maison du Maître de Digues. Boissons et brioches seront offertes par la Communauté de Communes. La journée se poursuivra par l’animation du jeu EquilibreS.

Parking sur place puis déplacement en covoiturage pour la visite. Retour sur parking de la Maison du Maître de Digues

Accès PMR possible (prévoir le déplacement en voiture)

Pensez au covoiturage .

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-27 12:00:00

Maison du Maitre de Digues 7 Rue de la Coupé du Rocher

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire

