Sortie « Etonnants lichens » Une animation proposée par la Ville de La Roche-sur-Yon – Pays de la Loire Grandeur Nature Vendredi 26 avril, 10h00 Maison de quartier du Val d’Ornay Gratuit, sur inscription auprès de Terre des Sciences

Sur les arbres et les murs, pousse une drôle de mosaïque grise, verte ou jaune : les lichens. Préparez-vous à entrer dans un monde minuscule, magnifique et dépaysant… Au fil des observations, nous testerons le programme « Lichens Go », qui s’appuie sur eux pour mieux comprendre la qualité de l’air en ville grâce à leur mode de vie unique.

Maison de quartier du Val d'Ornay 9 rue Charles Péguy, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Val d'Ornay Vendée Pays de la Loire

Valérie Cottereau