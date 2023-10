Sénior à nous la forme salle la Pépite Jumilhac-le-Grand, 9 octobre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

Tous les lundis, en partenariat avec les collectivités locales et les professionnels de santé.

Les éducateurs de la Direction des sports et de la jeunesse vous invitent ainsi à découvrir et pratiquer gratuitement une offre élargie d’activités physiques et sportives. Cette gamme de propositions est également complétée par des ateliers de prévention santé.

Ensemble, gardons la forme !.

2023-10-09 fin : 2024-06-24 16:00:00. .

salle la Pépite

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Monday, in partnership with local authorities and health professionals.

Educators from the Sports and Youth Department invite you to discover and take part in a wide range of free physical and sporting activities. This range of activities is complemented by preventive health workshops.

Let’s keep fit together!

Todos los lunes, en colaboración con las autoridades locales y los profesionales de la salud.

Los educadores del Departamento de Deportes y Juventud le invitan a descubrir y participar gratuitamente en una amplia gama de actividades físicas y deportivas. Esta oferta se completa con talleres de prevención de la salud.

¡Mantengámonos en forma juntos!

Jeden Montag, in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und Gesundheitsfachleuten.

Die Pädagogen der Direktion für Sport und Jugend laden Sie ein, ein breites Angebot an körperlichen und sportlichen Aktivitäten zu entdecken und kostenlos auszuüben. Dieses Angebot wird auch durch Workshops zur Gesundheitsprävention ergänzt.

Gemeinsam fit bleiben!

Mise à jour le 2023-10-02 par Isle-Auvézère