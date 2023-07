Odyssée : Tutu Esplanade Robert Badinter Périgueux, 2 mai 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

TUTU est un spectacle porté par six danseurs : les « hommes TUTU », artistes polymorphes qui se débattent pour ne jamais être figés dans une interprétation, une image ou un style. Ils veulent toucher au plus près la liberté de la danse et son universalité..

2024-05-02 fin : 2024-05-02 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Le Théâtre l’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



TUTU is a show performed by six dancers: the « TUTU men », polymorphous artists who struggle never to be frozen in an interpretation, an image or a style. Their aim is to get as close as possible to the freedom and universality of dance.

TUTU es un espectáculo interpretado por seis bailarines: los « hombres TUTU », artistas polimorfos que luchan por no quedarse nunca congelados en una interpretación, una imagen o un estilo. Quieren acercarse lo más posible a la libertad de la danza y a su universalidad.

TUTU ist eine Aufführung, die von sechs Tänzern getragen wird: den « TUTU-Männern », polymorphen Künstlern, die darum kämpfen, nie auf eine Interpretation, ein Bild oder einen Stil festgelegt zu werden. Sie wollen die Freiheit des Tanzes und seine Universalität so nah wie möglich berühren.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Communal de Périgueux