Ateliers Poésie à la Maison de la Forêt à Saint-Michel L’Ecluse et Léparon La Roche-Chalais Catégories d’Évènement: Dordogne

LA ROCHE CHALAIS Ateliers Poésie à la Maison de la Forêt à Saint-Michel L’Ecluse et Léparon La Roche-Chalais, 18 janvier 2024, La Roche-Chalais. La Roche-Chalais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18 Jeudi 18 janvier, Ateliers Poésie (Brigade d’Intervention Poétique) à la Maison de la

Forêt –Saint Michel Léparon à 18h / Gratuit

Contact et renseignements Dominique Perez au 06 33 81 26 15.

