Festival les Arts en Folie Sarlat-la-Canéda, 2 mai 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Du 2 mai au 10 mai 2024, au théâtre de l’Ancien

Évêché et dans le centre historique de Sarlat.

Lieu d’Art et d’Essai programmé tous les ans au mois d’avril, le Festival « Les Arts en Folie » est un événement culturel fort qui permet à tout individu de participer à son élaboration. Créé par et pour les citoyens, il met en lumière les valeurs de chacun dans le respect de la différence. La diversité créative aborde de nombreux sujets inhérents à notre société et interpelle, de fait, l’acteur comme le spectateur. Depuis plus de 20 ans, quand arrive le mois de mai, les écoles des alentours sont fins prêtes à présenter le travail de nombreux élèves. Apparaissent en ville de curieuses installations colorées ainsi que de drôles de parades, d’allées et venues, qui marquent le début de ce rendez-vous incontournable pour les Sarladais.

2024-05-02 fin : 2024-05-10 . EUR.

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From May 2 to May 10, 2024, at the Théâtre de l?Ancien

Évêché and in the historic center of Sarlat.

Les Arts en Folie » is a major cultural event held every year in April, allowing everyone to take part in its development. Created by and for the public, it highlights the values of each individual, while respecting differences. This creative diversity tackles a wide range of subjects inherent to our society, and in fact challenges both the actor and the spectator. For more than 20 years, when the month of May arrives, local schools are ready to present the work of numerous pupils. Curious colorful installations appear in town, along with strange parades and comings and goings, marking the start of this not-to-be-missed event for the people of Sarlad

Del 2 de mayo al 10 de mayo de 2024, en el Théâtre de l’Ancien

Évêché y en el centro histórico de Sarlat.

Les Arts en Folie » es un gran acontecimiento cultural que se celebra cada año en abril y que ofrece a todos la posibilidad de participar en su desarrollo. Creado por y para el público, pone de relieve los valores de cada individuo respetando las diferencias. La diversidad creativa de los espectáculos aborda muchas de las cuestiones inherentes a nuestra sociedad y, al hacerlo, compromete tanto al intérprete como al espectador. Desde hace más de 20 años, cuando llega mayo, los colegios de los alrededores se preparan para mostrar el trabajo de muchos de sus alumnos. Curiosas y coloridas instalaciones aparecen en la ciudad, junto con extraños desfiles e idas y venidas, marcando el inicio de este acontecimiento ineludible para los habitantes de Sarlat

Vom 2. Mai bis zum 10. Mai 2024, im Theater des Ancien

Bischofssitz und im historischen Zentrum von Sarlat.

Das Festival « Les Arts en Folie », das jedes Jahr im April stattfindet, ist ein starkes kulturelles Ereignis, an dessen Gestaltung jeder Einzelne teilhaben kann. Das Festival wird von und für Bürger geschaffen und stellt die Werte jedes Einzelnen in den Vordergrund, wobei Unterschiede respektiert werden. Die kreative Vielfalt greift zahlreiche Themen unserer Gesellschaft auf und spricht damit sowohl die Akteure als auch die Zuschauer an. Seit über 20 Jahren sind die Schulen in der Umgebung im Mai bereit, die Arbeiten ihrer Schüler zu präsentieren. In der Stadt erscheinen kuriose, farbenfrohe Installationen und lustige Paraden, die den Beginn dieses für die Sarladais unumgänglichen Treffens markieren

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir