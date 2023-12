Fêtes de Pâques Salle du grenier Trémolat, 30 mars 2024 07:00, Trémolat.

Trémolat,Dordogne

Fêtes de Pâques à Trémolat, programme à venir. Durant les 3 jours de fêtes retrouvez des stands de la fête foraine..

2024-03-30 fin : 2024-03-30 . .

Salle du grenier

Trémolat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Easter festivities in Trémolat, program to come. During the 3 days of festivities, you’ll find the fairground stalls.

Fiestas de Pascua en Trémolat, programa por venir. Durante los 3 días de fiesta, encontrará puestos de feria.

Osterfest in Tremolat, Programm folgt. Während der 3 Festtage finden Sie Stände des Jahrmarkts.

Mise à jour le 2023-12-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides