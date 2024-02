Atelier « Faire soi-même sa lessive » Le HanGare Thiviers, dimanche 28 avril 2024.

Atelier « Faire soi-même sa lessive » Le HanGare Thiviers Dordogne

Une lessive sans produit irritant pour les peaux fragiles, sans toxique pour l’environnement, générant pas ou peu de déchets, très économique (0,30€/litre). Pourquoi s’en priver !

La démarche Faire soi-même (Do It Yourself), c’est consommer de manière éco-responsable,

Une lessive sans produit irritant pour les peaux fragiles, sans toxique pour l’environnement, générant pas ou peu de déchets, très économique (0,30€/litre). Pourquoi s’en priver !

La démarche Faire soi-même (Do It Yourself), c’est consommer de manière éco-responsable, éviter le gaspillage, choisir les produits mis en œuvre, mais c’est aussi se réapproprier une forme de savoir-faire, en maîtrisant les étapes et opérations nécessaires à l’obtention d’un produit fini. C’est cool, c’est bon pour soi et c’est bon pour la planète. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Le HanGare 19 Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hangare.eu

L’événement Atelier « Faire soi-même sa lessive » Thiviers a été mis à jour le 2024-02-20 par Isle-Auvézère